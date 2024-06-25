Хищения на миллиард тенге выявили на нефтяных предприятиях в Мангистауской области

Прокуратурой Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований, антикоррупционной службой проводятся проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы.Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что должностными лицами ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн» (дочернее предприятие АО НК «Казмунайгаз») приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге.

Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге за услуги не функционирующей спецтехники.

В другом предприятии – ТОО «West Oil Software» (подрядная организация ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн») выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в т.ч. близким родственникам руководства компании.

По отмеченным нарушениям начато 5 досудебных расследований по ч.4 ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере) Уголовного кодекса. Назначены процессуальные прокуроры.

В рамках досудебного расследования задержаны 4 руководящих должностных лица обозначенных организаций.

Уголовные дела находятся в производстве департамента экономических расследований области.

Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.