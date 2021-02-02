Серийных воров задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Группу серийных воров задержали полицейские Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, работник охраны одного из мукомольных цехов. Со слов мужчины, неизвестные лица похитили из помещения цеха мотор стоимостью около миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям с целью раскрытия преступления.

Для задержания злоумышленников в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские опросили возможных очевидцев, проверили место преступления и прочесали все близлежащие территории.

В результате проведенных ОРМ оперативники Толебийского РОП задержали четверых подозреваемых, одного жителя города Шымкента и трех жителей Толебийского района, один из которых ранее судимый.

Следствием установлено, что подозреваемы заранее сговорившись, совершили еще две кражи чужого имущества из данного цеха и украли три мотора. Похищенные моторы они реализовали по частям, а вырученные деньги тратили на собственные нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской. Полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.