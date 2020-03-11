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Серийных домушников задержали в Туркестане

11 Марта 2020 10:15
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Серийных домушников задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Установлено, что задержанные причастны к шести фактам квартирных краж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В полицию города Туркестан с заявлением о квартирной краже обратился один из жителей областного центра. Горожанин сообщил, что днем в его дом через окно проникли неизвестные лица и похитили деньги и золотые изделия. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 1,5 миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 ч.3 УК РК «кража».

Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и опрос возможных свидетелей, а также проверили камеры видеонаблюдения. Спустя неделю сотрудники полиции УП города Туркестан задержали двух подозреваемых. Мужчины оказались местными жителями, один из которых был ранее судим.

На сегодня следствием установлена причастность задержанных к шести фактам квартирных краж на сумму в несколько миллионов тенге.

«Как выяснилось, домушники присматривали дома потерпевших, стуча в двери или окна, убеждаясь, что внутри никого нет. Затем, пользуясь отсутствием хозяев, они вскрывали окна или проникали в жилища через открытые двери и похищали ценные вещи, золотые изделия и деньги. Краденное имущество молодые люди затем реализовывали скупщикам, а деньги тратили на свои нужды», – рассказали в пресс-службе ДП области.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейскими устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений на территории Туркестана.

В свою очередь, полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять свои дома без присмотра. Во избежание преступных посягательств на ваше имущество, окна и двери следует укрепить железными решетками и надежными замками. Также по возможности следует установить в домах и подъездах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью,
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