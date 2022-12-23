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Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области

23 Декабря 2022, 12:33
Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Келесского района с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, ее обманула малознакомая молодая женщина. Мошенница заверила, что поможет получить безвозмездные субсидии от государства на 1,2 млн тенге. За свои услуги она выманила у потерпевший деньги в сумме 300 тысяч тенге. Однако, спустя три месяца, знакомая так и помогла получить безвозмездные субсидии и не вернула полученные деньги. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью задержания подозреваемой, обманувшую местную жительницу и присвоившую деньги, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу.

Подозреваемую, безработную молодую женщину, установили по месту жительства. Как выяснилось, под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий, мошенница обманула нескольких жителей. Всего подозреваемая оказалась причастна к 6 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 1,5 млн тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.


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