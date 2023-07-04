Серийную мошенницу задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Серийную мошенницу задержали полицейские Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Туркестана поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, некая знакомая выманила 450 тысяч тенге, обещая помочь продвинуть очередь на жилье и приобрести дом. Спустя время, она так и не выполнила своего обещания. После того, как потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества, то обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские сразу же приступили к расследованию преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую доставили в управление полиции. Ею оказалась безработная местная жительница. При проверке установлено, что подозреваемая оказалась причастна к четырем фактам мошенничества.

В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование.

