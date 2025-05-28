Серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области задержала группу, подозреваемую в серийных кражах скота.

По данным следствия, четверо мужчин похищали лошадей с пастбищ в трех районах — Мактааральском, Жетысайском и Келесском. Похищенных животных перевозили на грузовике, забивали и продавали мясо.

Фото: ДП Туркестанской области

Установлена их причастность как минимум к десяти фактам краж. Сумма ущерба — около 19 миллионов тенге.

— Во время обысков изъяты девять лошадей, грузовая машина и другие вещественные доказательства. Один из подозреваемых ранее уже был судим за аналогичные преступления, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам.

Напомним, с начала года в Казахстане задержано 188 скотокрадов, пресечена деятельность 41 преступной группы.