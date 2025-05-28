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    04:17, 28 Май 2025 | GMT +5

    Серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

    Скотокрадством четверо задержанных занимались в трех районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДП Туркестанской области

    Полиция Туркестанской области задержала группу, подозреваемую в серийных кражах скота.

    По данным следствия, четверо мужчин похищали лошадей с пастбищ в трех районах — Мактааральском, Жетысайском и Келесском. Похищенных животных перевозили на грузовике, забивали и продавали мясо.

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    Фото: ДП Туркестанской области

    Установлена их причастность как минимум к десяти фактам краж. Сумма ущерба — около 19 миллионов тенге.

    — Во время обысков изъяты девять лошадей, грузовая машина и другие вещественные доказательства. Один из подозреваемых ранее уже был судим за аналогичные преступления, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    Проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам.

    Напомним, с начала года в Казахстане задержано 188 скотокрадов, пресечена деятельность 41 преступной группы.

    Теги:
    Туркестанская область Полиция Кража
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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