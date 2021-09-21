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    14:33, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Серийную аферистку задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка, обещавшая помощь в получении госсубсидии, задержана в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась одна из местных жительниц о том, что малознакомая женщина, войдя в доверие, выманила у нее крупную сумму денег. Мошенница предложила свою помощь в получении субсидий от государства на развитие предпринимательства и обманным путем выманила 560 тысяч тенге.

    Однако спустя время аферистка так и не выполнила обещанного и исчезла из виду. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств.

    В ходе расследования установлено, что аферистка аналогичным способом обманула еще пять сельчан, ставших жертвами ее мошеннических действий. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более четырех миллионов тенге.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Собранные материалы с обвинительным актом следователи направили в Жетысайский районный суд для принятия законного процессуального решения.

    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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