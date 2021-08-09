Серийную аферистку задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Серийную аферистку задержали в Туркестане. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов женщины, некая знакомая, войдя в доверие, обещала оформить для нее документы по инвалидности.

Так, аферистка выманила 160 тысяч тенге и затем три года водила за нос потерпевшую. Получив сообщение, стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Полицейские задержали жительницу Туркестана, причастную к ряду мошенничества. Как выяснилось, аферистка вошла в доверие к потерпевшей под предлогом помощи в оформлении инвалидности и в течение трех лет обманывала горожанку, не выполнив обещанного. Кроме того, мошенница выманила полмиллиона тенге у другой жительницы областного центра, обещая ей продвинуть очередь на жилье от государства. Однако еще одна жертва мошенничества так и не дождалась ни квартиры, ни возврата денег, а после обратилась за помощью к полицейским. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям

