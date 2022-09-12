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Серийную аферистку задержали в Кентау

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Сентября 2022, 15:00
Серийную аферистку задержали в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кентау задержали аферистку, причастную к четырем фактам мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть отдела полиции города Кентау обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, к ней домой пришла незнакомая женщина и предложила помощь в оформлении социальной помощи. Доверившись, горожанка отдала ей 250 тыс. тенге. Однако она так и не дождалась ни обещанного, ни денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная местная жительница. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн тенге. Устанавливается причастность женщины к аналогичным преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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