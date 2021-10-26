Серийную аферистку задержали полицейские Туркестанской области
Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».
Сотрудники полиции Туркестана провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемой. Опросили свидетелей. Согласно полученной информации, выяснилось, что подозреваемая, ранее судимая за аналогичное преступление женщина.
Аферистка вновь совершила преступление. Причастная к 10 случаям мошенничества нанесла ущерб гражданам в сумме более трех миллионов тенге. Подозреваемая находится под подпиской. Ведется досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области предупреждают жителей о необходимости быть внимательными и не доверять малознакомым людям. «Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102», - добавили в ДП.