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    16:54, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Серийного вора задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области мужчина совершил серию краж, передает Polisia.kz.

    В Мактаральский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что около 01:30 неизвестные проникли в его магазин на одной из улиц поселка Мырзакент, затем похитили продукты и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч тенге.

    Стражи порядка провели подворный обход, изучили следы с места преступления и осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские задержали подозреваемого, причастного к краже из магазина. Им оказался местный житель.

    Следствием установлено, что задержанный совершил еще три кражи чужого имущества, два – из продуктового магазина и один – с территории стекольного завода, откуда путем вскрытия окна похитил около двух миллионов тенге.

    Всего же злоумышленник нанес ущерб потерпевшим на общую сумму примерно в 2,5 миллиона тенге.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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