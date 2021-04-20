Серийного вора задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области мужчина совершил серию краж, передает Polisia.kz.

В Мактаральский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что около 01:30 неизвестные проникли в его магазин на одной из улиц поселка Мырзакент, затем похитили продукты и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч тенге.

Стражи порядка провели подворный обход, изучили следы с места преступления и осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские задержали подозреваемого, причастного к краже из магазина. Им оказался местный житель.

Следствием установлено, что задержанный совершил еще три кражи чужого имущества, два – из продуктового магазина и один – с территории стекольного завода, откуда путем вскрытия окна похитил около двух миллионов тенге.

Всего же злоумышленник нанес ущерб потерпевшим на общую сумму примерно в 2,5 миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Ведется досудебное расследование.