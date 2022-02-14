Серийного вора автомобильных регистраторов задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала мужчину, разбивавшего стекла автомобилей. Его интересовали видеорегистраторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Противоправные действия злоумышленника зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на входных группах в подъездах жилых домов по программе «Безопасный двор».

«Об этих фактах стало известно из социальных сетей. На тот момент официальных обращений в полицию не было. И, тем не менее, факт хищения чужого имущества зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК. В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме. Подозреваемый гражданин Б., 1996 года рождения, задержан. На данном этапе расследования он признался в совершении лишь двух краж. Насколько правдивы его показания покажет дальнейшее следствие», – уточнил начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.









Спикер также обозначил мотив битья окон машин. По его словам, подозреваемого интересовали лишь видеорегистраторы, установленные внутри транспортных средств.