Серийного мошенника задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Причастного к 8 фактам мошенничества мужчину задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Келесского района с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, с мошенником раннее он знаком не был. Злоумышленник заверил, что поможет получить 5 млн тенге безвозмездных субсидий от государства. За свои услуги аферист выманил у сельчанина 300 тысяч тенге. Однако спустя год, мужчина так и не дождался ни обещанных субсидий, ни возврата денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – безработного местного жителя.

Как выяснилось, под таким же предлогом он успел обмануть еще нескольких жителей области. Всего же подозреваемый оказался причастен к 8 фактам мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около 2 млн тенге. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

В настоящее время мужчина арестован, ведется следствие.