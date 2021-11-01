Серийного афериста задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, в сентябре 2020 года некий знакомый обещал помощь в приобретении земли. Свои услуги аферист оценил в 1000 000 тенге. Однако потерпевший в течение года не смог получить обещанного и вернуть собственные деньги. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на ДП.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев. В результате подозреваемый задержали и доставили отдел полиции. По факту проводится досудебное расследование.

Аферист потратил деньги, полученные обманным путем, на собственные нужды.

Полицейские Туркестанской области предупреждают жителей о необходимости быть внимательнее и не доверять малознакомым людям.