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    10:29, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Серийного афериста задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, в сентябре 2020 года некий знакомый обещал помощь в приобретении земли. Свои услуги аферист оценил в 1000 000 тенге. Однако потерпевший в течение года не смог получить обещанного и вернуть собственные деньги. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на ДП.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В отделе полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев. В результате подозреваемый задержали и доставили отдел полиции. По факту проводится досудебное расследование.

    Аферист потратил деньги, полученные обманным путем, на собственные нужды.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают жителей о необходимости быть внимательнее и не доверять малознакомым людям.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
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