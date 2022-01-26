Серийного афериста задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-летнего серийного афериста, обещавшего изготовить водительские права, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина, убеждая малознакомых в возможности изготовить права, получал от них денежные средства и скрывался.

«В наше подразделение обратились сразу несколько человек. По их словам, подозреваемый, войдя в доверие, обещал помочь получить водительские права. От каждого «клиента» он получал вознаграждение в размере 150 тысяч тенге. Однако ни документов, ни возврата денег потерпевшие не дождались. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан», – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Выяснилось, что фигурант причастен к нескольким аналогичным фактам. На данный момент официально зарегистрировано девять эпизодов. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество).

Полицейские призывают внимательно посмотреть на фото задержанного и в случае опознания связаться с ними по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-776-888-38-83.