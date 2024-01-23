Серия землетрясений произошла на границе Кыргызстана и Китая

23 января в 00:09 на территории Китая вблизи границы с Кыргызстаном произошло первое землетрясение. Сильные подземные толчки ощутили жители Бишкека, Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей Кыргызстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагался на территории Китая в 137 км к юго-востоку от Каракола, 150 км к юго-востоку от Каджы–Сай, 275 км к юго-востоку от Нарына, 300 км к юго-востоку от Бишкека. Сила толчков в эпицентре составила 8 баллов.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: Кум-Тор –5 баллов, гг. Каракол, Нарын, Бишкек, Каджы-Сай - 3 балла.

Согласно данным Института сейсмологии НАН КР, за ночь до утра зафиксировано 6 землетрясений: в 00:09 - 8 баллов, 00:42 - 6 баллов, 01:36 - 6 баллов, 02:57 - 5 баллов, 05:19 - около 6 баллов, 07:18 - 5,5 балла.

По предварительным данным МЧС КР, жертв и разрушений в результате землетрясений нет.

Напомним, 23 января в 00:09 в Кыргызстане ощутили сльное землетрясение. Многие горожане покинули свои дома и вышли на улицу.