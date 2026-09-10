Серия задержаний по Казахстану — у подозреваемых изъяли оружие и дорогие авто

В Казахстане в рамках серии оперативных мероприятий по пресечению деятельности криминальных групп к уголовной ответственности привлекают более 50 человек. В ряде регионов изъяты оружие и боеприпасы, а также предотвращено завладение деньгами потерпевших на сумму свыше 77 млн теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

По данным МВД, мероприятия проводятся в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» и направлены на предупреждение тяжких преступлений, пресечение деятельности криминальных групп и недопущение угроз общественной безопасности.

В сентябре в Астане, Усть-Каменогорске и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн теңге задержаны семь человек. Трое из них ранее были судимы, в том числе за убийство.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько дорогостоящих автомобилей.

Аналогичные мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности были проведены в Астане, Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

— В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение денежными средствами потерпевших на сумму свыше 77 миллионов теңге, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По его словам, в настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Одновременно принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

В МВД подчеркнули, что работа по предупреждению и пресечению преступлений, представляющих угрозу гражданам и общественной безопасности, продолжается. Особое внимание уделяется своевременному выявлению криминальных групп и недопущению совершения новых правонарушений.

— Принцип «Закон и Порядок» предполагает не только привлечение виновных к ответственности, но и системную профилактику правонарушений, защиту граждан и создание безопасной среды. Работа органов внутренних дел в данном направлении будет продолжена на постоянной основе, — добавил Куандык Алпыс.

Ранее Kazinform сообщал, что с начала 2026 года в Казахстане задержали более 160 участников криминальных групп. По данным КНБ, была пресечена деятельность 24 групп, подозреваемых в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и других тяжких преступлениях.