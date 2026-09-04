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    Более 160 участников криминальных групп задержали в Казахстане

    С начала 2026 года в Казахстане пресечена деятельность участников 24 криминальных групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

    КНБ пресек деятельность 24 криминальных групп с начала года
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Как сообщили в КНБ, мероприятия проводились совместно с органами полиции при координации прокуратуры в ряде регионов страны.

    По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержаны более 169 человек, в том числе лидеры группировок.

    КНБ пресек деятельность 24 криминальных групп с начала года
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Кроме того, выявлены и ликвидированы источники нелегальных доходов, связанные с организацией криминальных схем в приграничье, а также в сферах промышленности и охраны окружающей среды.

    По указанным фактам проводятся досудебные расследования.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что более 50 единиц оружия изъяли в 12 регионах Казахстана.

    Борьба с преступностью КНБ ОПГ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор