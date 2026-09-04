Более 160 участников криминальных групп задержали в Казахстане

С начала 2026 года в Казахстане пресечена деятельность участников 24 криминальных групп, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Как сообщили в КНБ, мероприятия проводились совместно с органами полиции при координации прокуратуры в ряде регионов страны.

По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержаны более 169 человек, в том числе лидеры группировок.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, выявлены и ликвидированы источники нелегальных доходов, связанные с организацией криминальных схем в приграничье, а также в сферах промышленности и охраны окружающей среды.

По указанным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что более 50 единиц оружия изъяли в 12 регионах Казахстана.