Серия буллитов решила судьбу матча «Барыс» — «Ак Барс»

Михаил Карвец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Уолш, Симонов-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Савицкий-Томпсон-Кайыржан; Уотерспун-Бекетаев, Логвин-Омирбеков-Панюков; Бреус, Старченко-Шайхмедденов-Колесников.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

В первом периоде на две шайбы гостей, хозяева ответили взятием Всеволода Логвина. Второй ничего не изменил, а в третьем Кирилл Панюков выровнял положение и перевел игру в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался «Ак Барс» — 3:2.

24 октября «Барыс» примет хабаровский «Амур».

