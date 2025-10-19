РУ
    19:48, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Серия буллитов решила судьбу матча «Барыс» — «Ак Барс»

    Астанинский «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом»
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Михаил Карвец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Уолш, Симонов-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Савицкий-Томпсон-Кайыржан; Уотерспун-Бекетаев, Логвин-Омирбеков-Панюков; Бреус, Старченко-Шайхмедденов-Колесников.

    «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом»
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом»
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В первом периоде на две шайбы гостей, хозяева ответили взятием Всеволода Логвина. Второй ничего не изменил, а в третьем Кирилл Панюков выровнял положение и перевел игру в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался «Ак Барс» — 3:2.

    хоккей, болельщики.
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    24 октября «Барыс» примет хабаровский «Амур».

    «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом»
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    «Барыс» сыграл с казанским «Ак Барсом»
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

     

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
