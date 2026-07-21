«Серый» ввоз остается одной из главных проблем автопрома — Минпром Казахстана
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал поручение Премьер-министра по борьбе с незаконным ввозом автомобилей в страну, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, «серый» ввоз по-прежнему остается одной из наиболее острых проблем автомобильной отрасли.
— Один из самых острых и наболевших вопросов в автомобильной отрасли — это вопрос «серого» ввоза. Если мы для себя четко ставим задачу развивать отечественное производство и выпускать продукцию на казахстанских заводах, то, конечно же, серый ввоз — это проблема, которая мешает нам реализовывать эту задачу. До сих пор мы, к сожалению, фиксируем такие факты, — сказал министр на брифинге в Правительстве.
Министр подчеркнул, что главной задачей остается максимальное ограничение незаконного ввоза автомобилей.
— Главная задача перед всеми нами — максимально ограничить серый ввоз. Принять жесткие меры реагирования, чтобы в Казахстан не заходили такие автомобили, — сказал Ерсайын Нагаспаев.
Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного ввоза автомобилей в страну.