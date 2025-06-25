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    13:16, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Серик Жумангарин рассказал об уходе компании от налогов на 200 млрд тенге

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в Мажилисе прокомментировал ситуацию вокруг компании, пытавшейся уклониться от уплаты налогов на 200 млрд тенге через МФЦА, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Жумангарин
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Я считаю, что это лучший финансовый центр в Центральной Азии. И дело не в компании. Компания ничего не нарушала, поэтому я и не стал ее называть, потому что это репутационные издержки. Законодательство позволило это сделать. Вчера мы об этом и говорили, что нам нужно подобного рода лазейки прекратить. Помните, как долго мы говорили про дробление бизнеса. В результате, что мы сделали, убрали пороги. Еще что-то сделали для того, чтобы дробление прекратить. Здесь тоже самое. Это такая кропотливая и очень тонкая работа. Потому что нельзя инвесторам давать сигнал, что мы законодательство МФЦА меняем как хотим. Этого не будет никогда, — пояснил Жумангарин.

    Он напомнил, что компании, зарегистрированные в МФЦА, освобождены от уплаты налога на дивиденды. Поэтому некоторые из них стараются воспользоваться этой льготой.

    — Но МФЦА создан для того, чтобы привлекать прежде всего иностранных инвесторов, а не переманивать внутренних инвесторов, которые уже давно работают здесь и платят налоги, — добавил он.

    Также министр рассказал, как выявляются казахстанские компании, уклоняющиеся от налогов, регистрируясь на платформе МФЦА.

    — Платила компания годами платила налоги, а теперь смотришь — уже не платит. А почему вы не платите? Отвечают: мы уже на другой площадке работаем, — пояснил Серик Жумангарин.

    Упомянутая компания, по его словам, была зарегистрирована в специальной экономической зоне (СЭЗ), имеет все преференции, а теперь хочет зарегистрироваться в МФЦА.

    — Так нельзя. Ты выбери: или в СЭЗ зарегистрируйся, где мы все дали. Мы теряем на этом налоги. А ты еще хочешь в МФЦА зарегистрироваться, — отметил министр нацэкономики.

    По его словам, применять к этой компании санкции не будут, поскольку все формально разрешено законом. При этом необходимо исключить лазейки законодательно.

    Ранее Серик Жумангарин заявил, что Правительство не будет ужесточать регулирование Международного финансового центра «Астана». 

    Теги:
    Серик Жумангарин Миннацэкономики Налоги Экономика Мажилис МФЦА - фин. центр "Астана"
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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