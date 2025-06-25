Серик Жумангарин рассказал об уходе компании от налогов на 200 млрд тенге

— Я считаю, что это лучший финансовый центр в Центральной Азии. И дело не в компании. Компания ничего не нарушала, поэтому я и не стал ее называть, потому что это репутационные издержки. Законодательство позволило это сделать. Вчера мы об этом и говорили, что нам нужно подобного рода лазейки прекратить. Помните, как долго мы говорили про дробление бизнеса. В результате, что мы сделали, убрали пороги. Еще что-то сделали для того, чтобы дробление прекратить. Здесь тоже самое. Это такая кропотливая и очень тонкая работа. Потому что нельзя инвесторам давать сигнал, что мы законодательство МФЦА меняем как хотим. Этого не будет никогда, — пояснил Жумангарин.

Он напомнил, что компании, зарегистрированные в МФЦА, освобождены от уплаты налога на дивиденды. Поэтому некоторые из них стараются воспользоваться этой льготой.

— Но МФЦА создан для того, чтобы привлекать прежде всего иностранных инвесторов, а не переманивать внутренних инвесторов, которые уже давно работают здесь и платят налоги, — добавил он.

Также министр рассказал, как выявляются казахстанские компании, уклоняющиеся от налогов, регистрируясь на платформе МФЦА.

— Платила компания годами платила налоги, а теперь смотришь — уже не платит. А почему вы не платите? Отвечают: мы уже на другой площадке работаем, — пояснил Серик Жумангарин.

Упомянутая компания, по его словам, была зарегистрирована в специальной экономической зоне (СЭЗ), имеет все преференции, а теперь хочет зарегистрироваться в МФЦА.

— Так нельзя. Ты выбери: или в СЭЗ зарегистрируйся, где мы все дали. Мы теряем на этом налоги. А ты еще хочешь в МФЦА зарегистрироваться, — отметил министр нацэкономики.

По его словам, применять к этой компании санкции не будут, поскольку все формально разрешено законом. При этом необходимо исключить лазейки законодательно.

Ранее Серик Жумангарин заявил, что Правительство не будет ужесточать регулирование Международного финансового центра «Астана».