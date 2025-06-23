Правительство не будет ужесточать регулирование МФЦА — Серик Жумангарин
Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что Правительство не намерено ужесточать регулирование Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, ранее стало известно, что одно из предприятий увело в МФЦА свой головной офис через холдинг, из-за чего бюджет страны недополучил более 200 млрд тенге налогов КПН и НДС. По словам вице-премьера, это единичный случай.
— МФЦА нужен и МФЦА — это достижение Казахстана в данном случае. Вы знаете, в свое время даже изменения в Конституцию были внесены, работает там английское право. На самом деле, это большой центр притяжения инвестиций. Там идет хорошая регистрация предприятий. Но наша задача, во-первых, без суеты, без лишнего шума, без лозунгов мы с регуляторами, с МФЦА соберемся и постараемся так, чтобы таких случаев не повторялось, — прокомментировал Серик Жумангарин.
На вопрос о налоговых потерях государства в связи с деятельностью МФЦА он ответил, что конкретные расчеты не проводились.
— Мы не собираемся регулировать МФЦА. Я считаю что регулирование, которое сегодня есть, оно достаточное. Все НПА приняты по международным стандартам. Наша задача недопустить офшоризацию для того, чтобы в стране не появились еще одни островки офшорных. Мы здесь, с одной стороны, все время говорили о том, что у нас идет дробление бизнеса, мы его, я надеюсь, успешно закрыли. Но и не обращать внимание на другие варианты, это нелогично. Поэтому все аспекты, где мы теряем налоги, все направления будут очень четко анализироваться, — добавил Жумангарин.