Правительство не будет ужесточать регулирование МФЦА — Серик Жумангарин

Напомним, ранее стало известно, что одно из предприятий увело в МФЦА свой головной офис через холдинг, из-за чего бюджет страны недополучил более 200 млрд тенге налогов КПН и НДС. По словам вице-премьера, это единичный случай.

— МФЦА нужен и МФЦА — это достижение Казахстана в данном случае. Вы знаете, в свое время даже изменения в Конституцию были внесены, работает там английское право. На самом деле, это большой центр притяжения инвестиций. Там идет хорошая регистрация предприятий. Но наша задача, во-первых, без суеты, без лишнего шума, без лозунгов мы с регуляторами, с МФЦА соберемся и постараемся так, чтобы таких случаев не повторялось, — прокомментировал Серик Жумангарин.

На вопрос о налоговых потерях государства в связи с деятельностью МФЦА он ответил, что конкретные расчеты не проводились.