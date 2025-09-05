РУ
    14:20, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Серик Жумангарин провел переговоры с представителями крупнейших компаний США

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Хушем Чоксином и представителями компаний Chevron, Meta, Apple, Coca Cola, Mastercard, Amway, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Фото: primeminister.kz

    В ходе переговоров вице-премьер подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, а развитие двустороннего сотрудничества – приоритетным направлением внешнеэкономической политики страны.

    - По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 4,2 млрд долларов. При этом мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в рамках развития взаимной торговой среды, — отметил он.

    Сегодня американский бизнес активно присутствует в Казахстане. В стране действует более 700 предприятий с участием капитала из США, а общий объём инвестиций с 2005 года превысил 51 млрд долларов.

    Среди крупнейших инвесторов – Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec и другие компании, вносящие весомый вклад в развитие нефтегазовой, фармацевтической, энергетической и машиностроительной отраслей. Эти показатели свидетельствуют о доверии американских партнеров к инвестиционному климату Казахстана и устойчивости стратегического партнёрства.

    Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества. С американской стороны были подняты темы совершенствования законодательства, норм нового Налогового кодекса, развития туризма, сокращения торговых барьеров и других направлений. Все вопросы получили содержательные разъяснения.

    Подводя итоги, Серик Жумангарин подчеркнул особое значение прямого диалога с инвесторами на всех этапах реализации проектов. Он пригласил американских партнеров активнее использовать возможности Казахстана для развития бизнеса и выразил готовность к совместной реализации прорывных инициатив.

