Серик Жумангарин предложил Вьетнаму производить батареи для электромобилей в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

— Вьетнам для Казахстана является одним из важных партнеров в Азии. По итогам официального визита Президента РК в августе прошлого года мы отмечаем высокую активность наших двусторонних отношений: товарооборот вырос на 85%, достигнув почти $1 млрд. Между нашими странами выполняются 13 авиарейсов в неделю. Есть готовность расширять географию полетов, — отметил на встрече Серик Жумангарин.

Вице-премьер также предложил вьетнамским компаниям изучить возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который позволит вьетнамскому экспорту перемещаться с востока на запад в 3-4 раза быстрее, чем по морским маршрутам, значительно сократив расходы.

— Мы считаем ТМТМ наиболее оптимальным маршрутом между Азией и Европой. Также предлагаем задействовать мощности казахстанско-китайского терминала в морском порту Ляньюньган и сухого порта в Сиане, — подчеркнул он.

В рамках встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в сфере добычи и обработки редкоземельных металлов. Вьетнамской делегации было предложено обратить внимание на крупные месторождения лития в Казахстане для производства литий-ионных батарей для электромобилей. Это будет способствовать росту высокотехнологичного сектора Казахстана и позволит вьетнамским автопроизводителям сохранять свои конкурентные преимущества.

В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом составил $979,2 млн — рост на 85,4% по сравнению с 2022 годом ($528,3 млн). Экспорт составил $180,2 млн (+44,1%), импорт — $799 млн (+98%).