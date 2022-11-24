Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой Шымкент и Туркестанскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках поездки в Туркестанскую область и город Шымкент заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с местными жителями и представителями бизнеса, а также посетил производственные предприятия региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Социальное и торгово-экономическое развитие двух регионов, составляющих одни из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны, стали ключевыми вопросами обсуждения на прошедших встречах. Серик Жумангарин рассказал собравшимся о планах Правительства по социальному развитию Шымкента и Туркестанской области на ближайшие три года.

В частности, в городе Туркестане будут построены детская больница на 190 коек, два перинатальных центра в г. Сарыагаше и селе Темирлановке, городская поликлиника со станцией скорой помощи в Арыси, 20 врачебных амбулаторий и другие медучреждения. В сфере образования – 30 детсадов, 99 школ и 13 пристроек на 141 400 ученических мест, 3 общежития вузов. В Шымкенте до 2025 года будут открыты перинатальный центр, университетская больница на 800 коек, 50 детских садов, 25 школ и 4 пристройки к ним на 80 150 мест, 7 общежитий колледжей и вузов.

Также министр торговли рассказал о механизмах и сроках старта повсеместного внедрения Социального кошелька. Этот инструмент получения социальной поддержки от государства особенно актуален для Туркестанской области, где высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Здесь адресная социальная помощь по состоянию на 1 ноября этого года назначена порядка 33,5 тысячам семей (190,5 тыс. человек). Также вопрос реализации Социального кошелька был задан вице-премьеру на личном приеме граждан в г. Туркестане.

Граждане задали заместителю Премьер-Министра много актуальных вопросов. Например, в Туркестане директор текстильной фабрики предложил увеличить долю казахстанского содержания в закупках с 30% до 70%. По словам предпринимателя, мощности местного производства достаточно, чтобы обеспечить потребности нескольких министерств в текстильной продукции.

Серик Жумангарин предложил всесторонне рассмотреть этот вопрос на совещании совместно с госорганами и другими производителями Казахстана. В Шымкенте представители бизнеса обозначили ограничения, мешающие им конкурировать на равных условиях с зарубежными производителями аналогичной продукции, озвучили предложения для продвижения отечественной продукции.

В каждом регионе Серик Жумангарин провел брифинги с участием представителей СМИ.

Также Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью предприятий по производству макаронных и кондитерских изделий, текстиля, транспортно-логистического центра, хранению различных видов товаров, теплицы площадью 11 га и мощностью производства 5000-6000 тонн овощей в год. На всех объектах с руководителями предприятий глава Минторговли обсудил возможности дальнейшего развития.





Фото: primeminister.kz