Серик Жумангарин озвучил прогноз роста экономики Казахстана на 2026 год

Он отметил, что несмотря на ухудшение внешнеэкономической ситуации, экономика Казахстана показывает качественный рост. По итогам 2025 года рост экономики составил 6,5%, что стало одним из наиболее высоких показателей за последние годы.

— В текущем году положительная динамика сохраняется. По итогам января-мая экономика выросла на 3,7 процента. Рост без учета нефтедобычи превышает пять процентов, что свидетельствует о постепенном изменении структуры экономики и усилении роли несырьевых отраслей. Одним из основных драйверов остается обрабатывающая промышленность, — сказал Серик Жумангарин.

Высокие темпы роста также сохраняются в машиностроении, производстве строительных материалов, фармацевтике, химической промышленности, производстве продуктов питания, в строительстве и услугах транспорта.

— Также отмечается рост в торговле, сельском хозяйстве и сфере информации и связи. По нашей оценке, рост экономики по итогам года составит не менее пяти процентов, — сказал министр.

Ранее министр рассказал о принимаемых мерах по повышению зарплаты и снижению долговой нагрузки населения.