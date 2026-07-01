Как планируют повысить доходы казахстанцев, рассказали в Правительстве

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства рассказал о принимаемых мерах по повышению зарплаты и снижению долговой нагрузки населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил, что Главой государства поставлена стратегическая задача по переходу к новой модели экономического роста, ориентированной на повышение благосостояния граждан, устойчивое развитие экономики и укрепление ее конкурентоспособности.

Министр отметил, что повышение реальных доходов населения является ключевым приоритетом Правительства.

— Для этого Правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы. Также в текущем году мы приняли отдельную Программу по повышению доходов населения. Будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства, — сказал Серик Жумангарин.

Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств.

— Особое внимание уделено вопросу кредитной нагрузки населения и росту потребительских кредитов. Главным ориентиром Правительства является обеспечение роста реальных доходов населения на уровне выше 2-3%. Также росту доходов населения будет способствовать меры, направленные на обеспечение устойчивого, качественного роста экономики и снижение инфляции, — отметил министр.

Мы также писали о том, что новый законопроект по вопросам брака и семьи готовят в Казахстане.