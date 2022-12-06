Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге

6 Декабря 2022, 12:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал готовность Александра Клебанова продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для начала нужно провести анализ, оценить нынешнее состояние ТЭЦ, какое количество средств необходимо на саму ТЭЦ, какое – на сети. Завтра всю нагрузку по бюджету правительство возьмет, купив ТЭЦ за 1 тенге, и понесет убытки в 1 млрд тенге (…) Если это будет непосильное бремя для государства, то фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект. И будем в него вкладывать туда все средства», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, в первую очередь нужно рассмотреть вопрос совместного исправления сложившейся ситуации в Экибастузе из-за аварии.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.

Фото: facebook.com/pavlodarenergo