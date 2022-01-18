Серик Жумангарин: Назначены расследования в отношении оптовых реализаторов сжиженного газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация сжиженного нефтяного газа переходит на товарные биржи и будет находиться на постоянном контроле. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Серика Жумангарина, проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупных - АЗС ТОО «Гелиос», ТОО «Sinooil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «PetroRetail».

«В соответствии с поручением Главы государства от 5 января 2022 года «О мерах по стабилизации социально-экономической ситуации», на временной основе сроком на 180 дней установлены предельные цены: Министерством энергетики - на розничную реализацию нефтепродуктов. Агентством - на сжиженный нефтяной газ (автогаз), с учетом отдаленности административных единиц: запад – 50 тенге, юг - 60 тенге, север-восток – 60-70 тенге», - сообщил во время заседания Правительства Серик Жумангарин.

АЗРК на ежедневной основе проводит мониторинг отпускных цен сжиженного нефтяного газа (СНГ). В случае значимых ценовых колебаний и неблагоприятных тенденций в экономике Агентство, как отметил Серик Жумангарин, выражает готовность устанавливать в качестве временной меры государственное ценовое регулирование на отдельных товарных рынках.

«Также, совместно с Министерством энергетики, достигнута договоренность с производителями газа о компенсации ими розничным реализаторам газа разницы между старой и новой оптовой ценой. Совместно с Генеральной прокуратурой назначены расследования в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа (АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» - по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен) и 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа», - проинформировал глава Агентства.

Предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке.

«В связи с этим в прошлом году внесены изменения в законодательство «О газе и газоснабжении», Главой государства 30 декабря 2021 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных», и уже в этом году реализация сжиженного нефтяного газа переходит на товарные биржи и будет находиться на постоянном контроле», - добавил председатель Агентства.

Также, по сообщению Серика Жумангарина, проводится расследование в отношении организатора торговой площадки АО «Товарная биржа ЕТС» по факту неисполнения уведомления.

«Генеральной прокуратурой с привлечением сотрудников Агентства начаты проверки в отношении 102 субъектов рынка, в том числе в отношении организаторов торгов. Дополнительно, в рамках жалоб, полученных по «горячей линии», Агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности», - заявил С. Жумангарин.