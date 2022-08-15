15 Августа 2022 17:52

Серик Жумангарин назначен и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о Жумангарине С.М.

15 августа 2022 года





Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности Заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 августа 2022 года

№ 981

Фото из открытых источников