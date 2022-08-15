15 Августа 2022 17:52
Серик Жумангарин назначен и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ о Жумангарине С.М.
15 августа 2022 года
Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности Заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 15 августа 2022 года
№ 981
Фото из открытых источников
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