Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Серик Жумангарин назначен и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК
15 Августа 2022 17:52

Серик Жумангарин назначен и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о Жумангарине С.М.

15 августа 2022 года

Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности Заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 августа 2022 года

№ 981


Фото из открытых источников


Новости по теме
Уполномоченный по правам ребенка назначен в Акмолинской области
Нового главу департамента промышленной безопасности представили в Абайской области
Назначен начальник департамента по делам обороны Жамбылской области
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным
Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ
Динамика торговли положительная - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Россией
Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи
Вопросы реализации ряда инвестпроектов обсудили Президент РК и глава «Шеврон»
Президент Казахстана посетит Сочи и Баку
Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив