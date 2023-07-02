Серик Жумангарин: Актюбинская область является одним из лидеров по реализации проекта «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с ходом реализации проекта «Ауыл аманаты», целями которого являются повышение уровня жизни в сельских населенных пунктах, содействие занятости населения и эффективное использование сельского потенциала, передает МИА «Казинформ».

Проект создан во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева о повышении уровня жизни сельского населения.

В селе Саржансай Мартукского района Серик Жумангарин и аким области Ералы Тугжанов посетили личное подсобное хозяйство Розы Шаримбаевой, которая получила кредит на птицеводство, закупила 300 кур и гусей.

Жительница села имела статус безработной, благодаря проекту обеспечила семью стабильным доходом от реализации яиц и мяса птицы.

Также здесь была организована выставка продукции участников проекта «Ауыл аманаты».

Согласно условиям «Ауыл аманаты», сельские жители могут получить льготные кредиты под 2,5% в сумме от 8,625 млн тенге (для отдельных хозяйств) до 27,6 млн тенге (для кооперативов) на открытие и развитие малого и среднего бизнеса. Срок кредитования составляет 60 месяцев, в качестве залога принимается движимое и недвижимое имущество. В том числе впервые в истории страны в залог берут сельские дома даже в самых отдаленных населенных пунктах.

При этом механизм реализации проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области отличается от других регионов страны. Так, наряду с микрозаймами здесь на основе товарного кредитования выдают скот за счет внебюджетных средств, погашают «живой кредит» полученным приплодом.

Воспользоваться этим видом кредитования могут граждане, не имеющие залогового имущества.

На сегодня 311 семьям выдано более 3,9 тысячи голов скота. Сегодня в Саржансае пятью крестьянскими хозяйствами еще нескольким семьям было передано 70 голов крупного и мелкого рогатого скота.

«Я приехал, чтобы ознакомиться с ходом проекта в регионе и вижу, что программа хорошо работает. Актюбинская область - один из лидеров по реализации «Ауыл аманаты», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Помимо этого, проект «Ауыл аманаты» в Актюбинской области дополнили подпроектами, направленными на развитие образования, здравоохранения, благоустройство сел и обеспечение в них общественной безопасности.

Отметим, с начала реализации проекта в нескольких селах региона ликвидирована безработица, выросла обеспеченность населения продуктами местного производства. Участники проекта уже открывают в областном центре специализированные магазины «Ауыл аманаты», где реализуется произведенная ими продукция.

Всего на сегодня жителями области подано свыше 1,4 тысячи заявок на участие в «Ауыл аманаты», из них одобрение уже получено по 1127 проектам на общую сумму 4,5 млрд тенге.