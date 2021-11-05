Серик Темиржанов в финале чемпионата мира по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Серик Темиржанов стал финалистом чемпионата мира в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полуфинале в весовой категории до 57 килограммов, казахстанец сразился с кубинцем Освелем Кабальеро и победил раздельным решением судей. До этого в финал вышел бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов. Он оказался сильнее тайца Тханарата Саенгфета.

Таким образом, в финале чемпионата выступят четыре казахстанских боксера. Ранее финалистами стали 20-летний Махмуд Сабырхан (до 54 кг), который выиграл представителя Индии Акаша Кумар и 33-летний Темиртас Жусупов, одержавший победу над нокаутером из Беларуси Евгением Кармильчиком.

Ранее капитан национальной сборной Казахстана Абылайхан Жусупов стал бронзовым призером чемпионата мира.