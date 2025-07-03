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    15:38, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Серик Темиржанов не прошел в полуфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанский боксёр Серик Темиржанов уступил представителю Японии Шунсуке Китомото на Кубке мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Темиржанов не прошел в полуфинал Кубка мира по боксу
    Фото: НОК РК

    В напряжённом поединке в весовой категории до 60 кг Темиржанов в первом раунде, пытаясь нанести удар, упал на колено, но затем продолжил атаковать. Японец яростно отражал атаки и временами перехватывал инициативу. Несмотря на активность и стремление контролировать бой, казахстанец уступил по очкам.

    Серик Темиржанов — серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, участник Олимпийских игр в Токио и чемпион Азии. Поражение в четвертьфинале не позволило ему пробиться в медальный зачет престижного мирового Кубка.

    Ранее казахстанская боксерша Наталья Богданова выиграла бой у Барбары Марии Сантос из Бразилии на этапе Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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