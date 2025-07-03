Наталья Богданова прошла бразильянку на Кубке мира в Астане

Поединок в весовой категории до 70 килограммов один из первых открыл дневную сессию четвёртого дня соревнований в Астане. Наталья спокойно вела все три раунда по очкам и раскрылась в третьем, нанеся серию точных и мощных ударов.

Победа позволила Богдановой приблизится к финалу турнира.

Наталья Богданова — обладательница бронзы чемпионата мира 2025 года, бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года.

Соревнования в Астане являются отборочным этапом к суперфиналу Кубка мира, который пройдёт в сентябре в Индии.

Напомним, кроме Богдановой, сегодня на ринг выйдут ещё шесть боксеров национальной сборной.