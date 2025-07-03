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    14:56, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Наталья Богданова прошла бразильянку на Кубке мира в Астане

    Казахстанская боксерша Наталья Богданова выиграла бой у Барбары Марии Сантос из Бразилии на этапе Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    наталья богданова
    Фото: olympic.kz

    Поединок в весовой категории до 70 килограммов один из первых открыл дневную сессию четвёртого дня соревнований в Астане. Наталья спокойно вела все три раунда по очкам и раскрылась в третьем, нанеся серию точных и мощных ударов. 

    Победа позволила Богдановой приблизится к финалу турнира.

    Наталья Богданова — обладательница бронзы чемпионата мира 2025 года, бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года.

    Соревнования в Астане являются отборочным этапом к суперфиналу Кубка мира, который пройдёт в сентябре в Индии.

    Напомним, кроме Богдановой, сегодня на ринг выйдут ещё шесть боксеров национальной сборной. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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