Наталья Богданова прошла бразильянку на Кубке мира в Астане
Казахстанская боксерша Наталья Богданова выиграла бой у Барбары Марии Сантос из Бразилии на этапе Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Поединок в весовой категории до 70 килограммов один из первых открыл дневную сессию четвёртого дня соревнований в Астане. Наталья спокойно вела все три раунда по очкам и раскрылась в третьем, нанеся серию точных и мощных ударов.
Победа позволила Богдановой приблизится к финалу турнира.
Наталья Богданова — обладательница бронзы чемпионата мира 2025 года, бронзовый призёр чемпионата Азии 2022 года.
Соревнования в Астане являются отборочным этапом к суперфиналу Кубка мира, который пройдёт в сентябре в Индии.
Напомним, кроме Богдановой, сегодня на ринг выйдут ещё шесть боксеров национальной сборной.