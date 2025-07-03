08:52, 03 Июль 2025 | GMT +5
Семь казахстанских боксеров поборются за медали Кубка мира в Астане
Сегодня , семь казахстанских боксеров проведут четвертьфинальные бои на Кубке мира World Boxing в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».
Расписание боев казахстанцев
Дневная сессия
- 3-я пара (ринг А). Женщины. 70 кг. Наталья Богданова — Барбара Мария дос Сантос (Бразилия)
- 5-я пара (ринг В). Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов — Сунсукэ Китамото (Япония)
- 10-я пара (ринг А). Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Лакшья Чахар (Индия).
Вечерняя сессия
- 2-я пара (ринг В). Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова — Алисса Мендоса (США)
- 3-я пара (ринг В). Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Аарон Джуд Бадо (Филиппины)
- 6-я пара (ринг В). Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков — Джошуа Офори (Канада)
- 8-я пара (ринг А). Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Диего Ленци (Италия).