Семь казахстанских боксеров поборются за медали Кубка мира в Астане

Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

Расписание боев казахстанцев

Дневная сессия

3-я пара (ринг А). Женщины. 70 кг. Наталья Богданова — Барбара Мария дос Сантос (Бразилия)

5-я пара (ринг В). Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов — Сунсукэ Китамото (Япония)

10-я пара (ринг А). Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Лакшья Чахар (Индия).

Вечерняя сессия

2-я пара (ринг В). Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова — Алисса Мендоса (США)

3-я пара (ринг В). Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Аарон Джуд Бадо (Филиппины)

6-я пара (ринг В). Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков — Джошуа Офори (Канада)

8-я пара (ринг А). Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Диего Ленци (Италия).





