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    08:52, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Семь казахстанских боксеров поборются за медали Кубка мира в Астане

    Сегодня , семь казахстанских боксеров проведут четвертьфинальные бои на Кубке мира World Boxing в Астане,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    бокс
    Фото: Sports.kz

    Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Расписание боев казахстанцев

    Дневная сессия

    • 3-я пара (ринг А). Женщины. 70 кг. Наталья Богданова — Барбара Мария дос Сантос (Бразилия)
    • 5-я пара (ринг В). Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов — Сунсукэ Китамото (Япония)
    • 10-я пара (ринг А). Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Лакшья Чахар (Индия).

    Вечерняя сессия

    • 2-я пара (ринг В). Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова — Алисса Мендоса (США)
    • 3-я пара (ринг В). Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Аарон Джуд Бадо (Филиппины)
    • 6-я пара (ринг В). Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков — Джошуа Офори (Канада)
    • 8-я пара (ринг А). Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Диего Ленци (Италия).



    Теги:
    Спорт Астана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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