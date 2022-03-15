НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серик Султангали избран президентом Союза архитекторов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По случаю возобновления деятельности общественное объединение «Союз архитекторов Республики Казахстан» объявило о состоявшемся XVII Съезде в городе Алматы, в ходе которого обсуждались главные вопросы развития архитектурной индустрии РК. В мероприятии приняли участие 90 делегатов из филиалов и первичных организаций Союза архитекторов.

По итогам Съезда был избран новый управленческий состав объединения. Пост руководителя Союза занял профессор, член корреспондент Международной академии Архитектуры, Почетный строитель Казахстана, член Союза архитекторов СССР и Казахстана Серик Султангали.

Почти 99% голосов было отдано за новых первых вице-президентов Союза - почетных строителей Айдара Татыгулова и Габита Садырбаева. Кроме того, в состав ревизионной комиссии вошли Владимир Сидоров, Ержан Ахметов, Калби Кошкарбаев, Тулетай Жарылганов.

В ходе мероприятия было представлено несколько докладов, затронувшие актуальные вопросы современного этапа и будущего развития архитектуры Казахстана. Главным резюмирующим документом всех озвученных на Съезде тем стала резолюция, которая охватит существующие проблемы и будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана.

В документе представлено несколько основных решений:

1. С целью развития будущего поколения архитекторов будет осуществляться процесс формирования кадров из числа Союза архитекторов Казахстана, имеющих большой профессиональный опыт архитектурного проектирования и проявивших творческие способности при подборе на должности главных архитекторов областей, городов и районов;

2. Инициирование архитектурных конкурсов для улучшения архитектурного облика городских и сельских местностей;

3. Проведение активной работы по защите архитектурного наследия во всем Казахстане.

«Ранее в нашей стране действовал градостроительный совет. Строительство любого здания, вне зависимости от размера, всегда рассматривались архитектурной общественностью при Союзе архитекторов Казахстана. Учитывая, что в Союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем Союза. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем добиваться и опираться на решения и рекомендации градостроительного совета», - отметил президент Союза архитекторов Серик Султангали.

Отмеченные в резолюции действия будут направлены на решение конкретных проблем, которые были сформированы вне работы Союза. Вместе с тем, объединение будет работать над повышением статуса архитектурной сферы всей страны.