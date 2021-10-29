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Серик Шапкенов ознакомился с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» в Кызылординской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Октября 2021, 16:06
Серик Шапкенов ознакомился с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область для ознакомления с ходом реализации республиканского проекта «Ауыл – ел бесігі», направленного на повышение качества жизни сельских жителей, а также посетил один из объектов, возводимых в рамках Дорожной карты занятости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По прибытии в регион глава МТСЗН первым делом посетил жилой район Байтерек в Кызылорде, где ознакомился со строительством школы на 600 мест, осуществляемым в рамках реализации Дорожной карты занятости. В ходе осмотра строительной площадки министр отметил важность этого объекта для инфраструктуры города, при этом рекомендовал акимату Кызылординской области усилить контроль над ходом реализации проектов в рамках ДКЗ.

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«В 2021 году в регионе отмечается низкий уровень трудоустройства граждан и освоения выделенных средств в рамках реализации ДКЗ. Акимату Кызылординской области необходимо на постоянной основе проводить общественный контроль реализации инфраструктурных проектов с привлечением депутатов маслихатов, представителей региональных проектных офисов «Адалдық алаңы», филиалов партии «Nur Otan», СМИ и общественных организаций; усилить контроль по ужесточению ответственности подрядчиков, реальному трудоустройству безработных, заполнению электронных трудовых договоров и оплате обязательных пенсионных взносов; усилить контроль по освоению выделенных средств в рамках ДКЗ», – сказал Серик Шапкенов.

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Основной упор в своей рабочей поездке глава МТСЗН сделал на ознакомлении с ходом работ по различным проектам, реализуемым в рамках республиканского проекта «Ауыл – ел бесігі», предусматривающего совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития.

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По области определено 103 перспективных аула, которые охватывают 83% жителей сельской местности. Первыми населенными пунктами, принявшими участие в проекте «Ауыл – ел бесігі», стали два районных центра – поселок Жосалы (Кармакшинского р-на) и поселок Жалагаш (Жалагашского р-на). На реализацию в них 31 проекта в 2019 году было выделено 1,7 млрд тенге. В 2020 году было охвачено еще восемь сел, на реализацию в них 60 проектов было выделено 4,2 млрд тенге. В этом году на реализацию в 26 селах 82 проектов выделено 5,6 млрд тенге.

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В первой половине дня Серик Шапкенов ознакомился с ходом капитального ремонта улицы А. Иманова и центрального стадиона в поселке Теренозек Сырдарьинского района. В сельском округе Тан Жалагашского района министру продемонстрировали, как выполняются работы по среднему ремонту улицы Орынбай жырау, капитальному ремонту средней школы №118 и строительству врачебной амбулатории.

В поселке Жалагаш главу МТСЗН ознакомили с ходом строительства дома школьников на 200 мест и школы искусств на 50 мест, а также презентовали проекты, реализуемые в рамках республиканского проекта «Ауыл – ел бесігі» в Жалагашском районе.

Выступая на совещании, прошедшем в акимате Жалагашского района, министр отметил, что рассмотрение вопроса реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в регионе является основной целью его рабочей поездки в качестве члена Правительства.

«В 2021 году по республике реализуется 1 140 проектов в 480 сельских населенных пунктах на сумму 106 млрд тенге, в том числе в Кызылординской области 82 проекта. Как известно, главная цель проекта «Ауыл – ел бесігі» – улучшение условий жизни сельских жителей. Поэтому хочу отметить, что это очень важная работа и большая ответственность», – сказал Серик Шапкенов.

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Глава МТСЗН подчеркнул, что местным исполнительным органам необходимо обеспечить постоянный контроль над выполнением работ в срок, а для проектов, реализуемых в следующем году, требовать раннего проведения процедур государственных закупок.

В ходе двухдневной рабочей поездки в Кызылординскую область глава МТСЗН также ознакомится с ходом работ на объектах, реализуемых в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в Кармакшинском и Казалинском районах.

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Кызылординская область   Минтруда РК   Строительство   Занятость  
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