Серик Шапкенов ознакомился с работой объектов социального предпринимательства в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов посетил столичные объекты социального предпринимательства, где оказывается помощь людям с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Рабочая поездка министра началась с посещения кафе «Kunde». Это уникальный проект, где казахстанцам с особенностями ментального развития помогают научиться жить независимо и найти друзей. Трудоустройство в кафе помогло лицам с инвалидностью не только улучшить качество жизни, научиться базовым навыкам и зарабатывать деньги, но и оказало положительный эффект на здоровье – социализация в общество привела к сокращению числа госпитализаций 30 человек в 5 раз.

Следующим объектом, который посетил министр, стал швейный цех «Жибек», где также работают лица с инвалидностью.

Серик Шапкенов также ознакомился с работой частного коррекционно-развивающего центра «Abaqus-daryn», ориентированного на развитие детей с ментальными нарушениями (РАС, ЗПР, ЗПРР, СДВГ, алалия, дислексия и т.п.), а также на развитие детей предшкольного и младшего школьного возраста.

В «Abaqus-daryn» с детьми занимаются психологи, дефектологи, логопеды, тренер ЛФК, воспитатели, АВА-терапевты, эрготерапевты, педагоги начальных классов. Занятия проводятся персонально и в группах, у каждого ребенка индивидуальная программа обучения.

Основным методом работы центра является АВА-терапия – это интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. С ее помощью можно проводить коррекцию поведения, привить навыки самообслуживания и развить речь.

Также в центре бесплатно обучают азам АВА-терапии родителей для самостоятельной работы со своими детьми и выполнения домашнего задания.

За все время работы в центре «Abaqus-daryn» прошли курс развития и обучения более 500 детей. У всех есть хорошие результаты.

В беседах с учредителями бизнес-проектов министр отметил важность проводимой ими работы и развития социального предпринимательства в целом.

«Социальная поддержка и повышение качества жизни лиц с инвалидностью являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Министерства труда и социальной защиты населения. В 2020 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было направлено 455 млрд тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено 486 млрд тенге. В рамках реализации Национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью принимается комплекс мер по всем направлениям жизнедеятельности», - сказал Серик Шапкенов.

Для удобства получателей, улучшения обеспечения средствами и услугами реабилитации в 2020 году запущен Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz). С января на Портал переведены все 55 видов технических средств реабилитации.

Министр сообщил, что на прошлой неделе Парламент принял закон, направленный на повышение уровня социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе и лиц с инвалидностью.

«В целях оптимизации процедуры и сроков медико-социальной экспертизы для лиц с ограниченными возможностями мы работаем над внедрением заочного установления инвалидности. Уже в этом месяце проект будет пилотирован в 6 регионах Казахстана. Его реализация позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем», - добавил министр.

Очень важным вопросом в процессе повышения качества жизни лиц с инвалидностью наряду с созданием безбарьерной среды является их социализация в общество. И в этом направлении большое значение имеет именно социальное предпринимательство.

«Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, пожелать дальнейшего успеха и развития вашего бизнеса. Хотелось бы, чтобы подобных проектов с каждым годом в Казахстане становилось больше», – подчеркнул Серик Шапкенов.