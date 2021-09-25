Серик Саудабаев назначен председателем Правления АО «Казпочта»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Правления АО «Самрук Казына» Саудабаев Серик Болатович назначен на должность председателя правления АО «Казпочта». Алпысбаев Канат Калиевич освобожден от должности председателя правления АО «Казпочта» согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Серик Саудабаев родился в 1977 году в Алматы.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский экономический университет им. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта.

В 2002-2003 гг. — инженер Центра расширенного сервиса «Астанателеком».

В 2003-2010 гг. — занимал различные должности в АО «Казахтелеком».

В 2010-2014 гг. — директор по управлению коммуникационными активами АО «Самрук Казына».

В 2014-2016 гг. — заместитель главного директора по управлению транспортно-коммуникационными активами АО «Самрук Казына».

С 2016 года по настоящее время — директор Дирекции «Коммуникации» АО «Самрук Казына».

С июля 2010 г. по февраль 2021 гг. — член Совета директоров «Казахтелеком».

С апреля 2021 г. по настоящее время — член Совета директоров «Казахтелеком».

С июля 2010 по март 2014 гг. — член Совета директоров «Казпочта».

С октября 2016 г. по настоящее время — член Совета директоров «Казпочта».

С февраля 2021 г. по настоящее время — член Совета директоров «Kcell».

C августа 2017 г. по настоящее время — член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».



