Серик Саудабаев назначен председателем Правления АО «Казпочта»
Серик Саудабаев родился в 1977 году в Алматы.
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский экономический университет им. Рыскулова.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта.
В 2002-2003 гг. — инженер Центра расширенного сервиса «Астанателеком».
В 2003-2010 гг. — занимал различные должности в АО «Казахтелеком».
В 2010-2014 гг. — директор по управлению коммуникационными активами АО «Самрук Казына».
В 2014-2016 гг. — заместитель главного директора по управлению транспортно-коммуникационными активами АО «Самрук Казына».
С 2016 года по настоящее время — директор Дирекции «Коммуникации» АО «Самрук Казына».
С июля 2010 г. по февраль 2021 гг. — член Совета директоров «Казахтелеком».
С апреля 2021 г. по настоящее время — член Совета директоров «Казахтелеком».
С июля 2010 по март 2014 гг. — член Совета директоров «Казпочта».
С октября 2016 г. по настоящее время — член Совета директоров «Казпочта».
С февраля 2021 г. по настоящее время — член Совета директоров «Kcell».
C августа 2017 г. по настоящее время — член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».