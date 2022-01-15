Серик Санаубаев: Повышение соцответственности и соблюдение социальной справедливости – главный посыл Президента РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области» Серик Санаубаев поделился мыслями о тезисах Главы государства и о предпринимаемых мерах Правительством во исполнение поручений Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых дней Нового года страна переживает непростые, даже тяжелые времена. Такого в истории Казахстана еще не было, считает Серик Санаубаев. По его мнению, в эти дни Президент страны, как гарант Конституции, принимал ответственные, правильные, своевременные решения. Что собственно и помогло выправить ситуацию.

«Важным событием стало назначение нового Премьер-Министра РК и выступление Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК. Думаю, абсолютное большинство наших граждан поддержало Президента. Выступление было лаконичным, а местами и жестким.

Во-первых, реформирование военной и правоохранительной системы. Ситуация показала, что в этом деле много недостатков, а порой и преступная халатность. Поэтому нужен серьезный анализ, серьезные решения. Думаю, что здесь главное не только объем финансирования, а осознание проблемы и усиление политико-воспитательной работы в армии и правоохранительных органах.

Во-вторых, Президент как всегда много сказал о поддержке малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, несмотря на то, что определенные реформы идут, все-таки стоит серьезно пересмотреть систему государственной поддержки бизнеса. Многолетние проблемы остались, а это и недоступность к дешевым кредитам, залоговые проблемы в сельских районах, административное давление на бизнес, налогообложение и т.д. Думаю, надо отменять большое количество программ, а вместо этого сделать понятные, простые, доступные программы», - отметил исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области».

Особенно Серику Санаубаеву понравилась позиция Президента по квазигосударственному сектору. Здесь вообще нужны «революционные» преобразования, считает он. Работа не простая, требует времени. Пора квазисектору, всяким монопольным компаниям работать на народ, говорит он.

«Такое же у меня мнение по фонду «Самрук-Казына». Также надо разбираться и с Банком Развития Казахстана. О его существовании не знают многие предприниматели - это нонсенс. Многомиллиардные народные деньги идут на финансирование и без того богатых бизнесменов, а малый бизнес задыхается. Обо всех таких диспропорциях и говорил Президент», - сказал Серик Санаубаев.

«Президент возлагает определенные надежды на Социальный кодекс, где предусматривается отразить единые подходы к социальной сфере. Но кто видел проект этого кодекса, кто его пишет, опять вопросы», - говорит Серик Санаубаев.

Это, на его взгляд, тот документ, который должен обсуждаться однозначно среди экспертов, в институтах гражданского общества и конечно среди населения.

«В целом поддерживаю идею создания фонда «Қазақстан халқына». Действительно, пусть разбогатевшие бизнесмены на постоянной основе финансируют фонд. Главное справедливо расходовать поступившие туда деньги. Очень правильный посыл Президента наладить порядок в системе госуправления. Думаю, что нам нужен компактный, но профессиональный аппарат», - добавил спикер.

Что касается финансовой сферы, межбюджетных отношений, то по его мнению, макроэкономическая политика – это сложная сфера, там точно должны профессионалы работать. А вот система перераспределения бюджетов требует тоже серьезной перестройки. На его взгляд, если коротко, больше денег надо оставлять регионам. Республике хватило бы денег от нефти, от других источников. А вот областям, чтобы более самостоятельно реализовывать реформы нужны свои деньги. Соответственно и районам и даже аулам.

«По всем этим и другим вопросам Президент дал конкретные поручения новому Правительству. Надеюсь, что каждый из них с честью выполнит задачи. Повышение социальной ответственности, соблюдение социальной справедливости – вот главный посыл Главы государства! Поддерживаю выступление Президента. Только мы сами можем сделать процветающей нашу страну!», - сказал Серик Санаубаев.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.