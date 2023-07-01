Серик Мухамедиев назначен акимом Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Новым акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев. До настоящего назначения с октября 2021-го года занимал должность акима района им. Г.Мусрепова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».



С. Мухамедиеву 58 лет. Уроженец Восточно-Казахстанской области.

Образование высшее, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер».

Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы.

Работал в сфере коммерции и бизнеса.

На государственной службе - с июля 2010-го года. В послужном списке - работа главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителем управления строительства.

Прежний аким города Руслан Анбаев занимал должность чуть меньше года.