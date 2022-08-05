Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Назначили нового акима Петропавловска
5 Августа 2022 11:49

Назначили нового акима Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске назначили нового акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, должность городского главы занял Руслан Анбаев. До настоящего назначения он был акимом Тайыншинского района.

Р.Анбаеву 44 года. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция».

Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.
В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам.


Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области, акимом Мамлютского района.
Бывший аким Петропавловска Булат Жумабеков подал в отставку в конце июня.



Новости по теме
Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области
Ушел в отставку замакима Атырауской области
Читайте также
Лучших товаропроизводителей выбрали в Туркестанской области
Главный тренер «Кызыл-Жара» сообщил о планах на второй матч против АПОЭЛа
Еще несколько улиц закроют на ремонт на левобережье столицы
Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
Лес высадят на 1,7 тыс. гектаров в СКО
Скорость электросамокатов ограничили в Алматы
Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области
Проект по установке общественных туалетов разрабатывают в Алматы
Популярное
1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив