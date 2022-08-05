5 Августа 2022 11:49

Назначили нового акима Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске назначили нового акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, должность городского главы занял Руслан Анбаев. До настоящего назначения он был акимом Тайыншинского района.

Р.Анбаеву 44 года. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция».

Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.

В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам.

Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области, акимом Мамлютского района.Бывший аким Петропавловска Булат Жумабеков подал в отставку в конце июня.



