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Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области

19 Января 2023, 14:19
Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районного маслихата, распоряжением акима Туркестанской области акимом Жетысайского района назначен Мамытов Серик Усенович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Нового акима на активе района представил аким области Дархан Сатыбалды. Глава региона выразил благодарность Мурату Кадырбеку, который последние два года возглавлял Жетысайский район, и поздравил его с избранием депутатом Сената от Туркестанской области.

Перед новым акимом района поставлены конкретные задачи по эффективному использованию высокого потенциала района, повышению экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и сельского хозяйства. Глава области отметил, что необходимо проводить системную работу по улучшению жизни населения, укреплению обратной связи, решению проблем, обеспечению общественной стабильности.

«Есть ряд задач, которые необходимо выполнить. В частности, это создание новых производств, обеспечение занятости населения. Усилить работу по развитию инфраструктуры. Кроме того, есть планы по развитию сельского хозяйства. Главная задача - превратить Жетысай в комфортный и красивый район. Нужно увеличить количество источников дохода. Самый главный показатель - человеческий капитал, население района очень трудолюбивое. По всем показателям есть возможность вывести район на передовые позиции», - сказал Д. Сатыбалды.

Мамытов Серик Усенович - уроженец Шымкента. Образование высшее. В 2013 году окончил Лимкоквингский университет креативных технологий имени по специальности «Международная экономика». Трудовую деятельность начал в 2015 году специалистом отдела Центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 годы работал консультантом ТОО «КазФинСтаф», менеджером сводно-аналитического департамента АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», менеджером организационно-контрольного департамента, аналитиком фронт-офиса АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

2018 - 2019 годы - генеральный менеджер департамента акционерного общества» Национальная компания «Kazakh Invest».

2019 - 2020 годы - директор, управляющий директор департамента группы промышленных проектов АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

2020 по 2021 годы - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ТОО «Центр поддержки предпринимательства» Qolday» акимата города Алматы.

С сентября по декабрь 2021 года работал региональным директором-координатором по работе с финансовыми институтами АО «Национальная компания «Kazakh Invest» по городу Нур-Султану.

С января по май 2022 года являлся помощником министра торговли и интеграции РК, главным консультантом отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.

С мая 2022 года был главным инспектором отдела регионального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан.


Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
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