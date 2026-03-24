Серии взрывов произошли в районе аэропорта Эрбиля в Ираке

В районе Международного аэропорта Эрбиля была совершена атака с использованием беспилотников-камикадзе. В зоне, где активировались системы противовоздушной обороны, были слышны последовательные взрывы.

Сообщается, что использованные в атаке беспилотники были нейтрализованы средствами ПВО, при этом попаданий зафиксировано не было.

Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.

Напомним, 21 марта Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Решение принято в связи с нарушениями судоходства через Ормузский пролив, вызванными военными операциями в регионе.