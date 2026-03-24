Серии взрывов произошли в районе аэропорта Эрбиля в Ираке
Вблизи международного аэропорта Эрбиля, где также расположена американская база, один за другим раздались взрывы, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
В районе Международного аэропорта Эрбиля была совершена атака с использованием беспилотников-камикадзе. В зоне, где активировались системы противовоздушной обороны, были слышны последовательные взрывы.
Сообщается, что использованные в атаке беспилотники были нейтрализованы средствами ПВО, при этом попаданий зафиксировано не было.
Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.
Напомним, 21 марта Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Решение принято в связи с нарушениями судоходства через Ормузский пролив, вызванными военными операциями в регионе.