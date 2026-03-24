    23:32, 23 Март 2026 | GMT +5

    Серии взрывов произошли в районе аэропорта Эрбиля в Ираке

    Вблизи международного аэропорта Эрбиля, где также расположена американская база, один за другим раздались взрывы, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Фото: aa.com.tr

    В районе Международного аэропорта Эрбиля была совершена атака с использованием беспилотников-камикадзе. В зоне, где активировались системы противовоздушной обороны, были слышны последовательные взрывы.

    Сообщается, что использованные в атаке беспилотники были нейтрализованы средствами ПВО, при этом попаданий зафиксировано не было.

    Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.

    Напомним, 21 марта Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Решение принято в связи с нарушениями судоходства через Ормузский пролив, вызванными военными операциями в регионе.

    Жанара Мухамедиярова
