Сериал о Наурызе сняли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мини-сериал о праздновании Наурыза сняли в Костанайский области Дом дружбы и представители этнокультурных объединений региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Идею снять сериал о празднике приняли в рамках Концепции о праздновании Наурыза, разработанной по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Серии будут выходить каждый день с 14 по 23 марта. Первая серия, к слову, уже доступна к просмотру с 14 марта и посвящена Көрісу күні.

«Мы задумали снять сериал о каждом дне в календаре, начиная с 14 марта. Все съёмки уже завершены. Они проходили три дня и за это время актёрами успели стать и вжиться в роль все сотрудники Дома дружбы, и даже наши дети, а также представители этнокультурных объединений», - рассказала пресс-секретарь областного Дома дружбы Дарья Щербакова.

Серий будет 9, длительность - от 3 до 5 минут.

«Сегодня будет вторая серия - день природы. Мы провели экологическую акцию благодаря отзывчивости наших этнокультурных объединений, которые помогли нам изготовить скворечники, кормушки, которые позже мы сразу развешали в центральном парке», - отметила Д. Щербакова.

Планируется, что серии будут выходить каждый день до 22 марта. Это будут день истории, день спорта, день памяти предков, день мудрости и знаний, день национальной кухни.

«К слову, серию ко Дню национальной кухни мы также снимали всем Домом дружбы, и наши этнокультурные объединения также приходили. Мы поставили во дворе большой казан и испекли настоящие баурсаки. Также мы готовили наурыз-коже из семи ингредиентов. Эта серия выйдет 21 марта, - рассказала Дарья Щербакова. — 22 марта выйдет последняя серия, где мы расскажем непосредственно о самом Наурызе, как приходит, как празднуют. Все это будет показано в этой серии. Кроме того, зрители получат настоящий бата от Кыдыр ата».