РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:07, 15 Март 2021 | GMT +6

    Сериал о Наурызе сняли в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мини-сериал о праздновании Наурыза сняли в Костанайский области Дом дружбы и представители этнокультурных объединений региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Идею снять сериал о празднике приняли в рамках Концепции о праздновании Наурыза, разработанной по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Серии будут выходить каждый день с 14 по 23 марта. Первая серия, к слову, уже доступна к просмотру с 14 марта и посвящена Көрісу күні.

    «Мы задумали снять сериал о каждом дне в календаре, начиная с 14 марта. Все съёмки уже завершены. Они проходили три дня и за это время актёрами успели стать и вжиться в роль все сотрудники Дома дружбы, и даже наши дети, а также представители этнокультурных объединений», - рассказала пресс-секретарь областного Дома дружбы Дарья Щербакова.

    Серий будет 9, длительность - от 3 до 5 минут.

    «Сегодня будет вторая серия - день природы. Мы провели экологическую акцию благодаря отзывчивости наших этнокультурных объединений, которые помогли нам изготовить скворечники, кормушки, которые позже мы сразу развешали в центральном парке», - отметила Д. Щербакова.

    Планируется, что серии будут выходить каждый день до 22 марта. Это будут день истории, день спорта, день памяти предков, день мудрости и знаний, день национальной кухни.

    «К слову, серию ко Дню национальной кухни мы также снимали всем Домом дружбы, и наши этнокультурные объединения также приходили. Мы поставили во дворе большой казан и испекли настоящие баурсаки. Также мы готовили наурыз-коже из семи ингредиентов. Эта серия выйдет 21 марта, - рассказала Дарья Щербакова. — 22 марта выйдет последняя серия, где мы расскажем непосредственно о самом Наурызе, как приходит, как празднуют. Все это будет показано в этой серии. Кроме того, зрители получат настоящий бата от Кыдыр ата».


    Теги:
    Культура Ассамблея народа Казахстана АНК Костанайская область Наурыз
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!