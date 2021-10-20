Сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фильм не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому, в первую очередь, родители должны обращать внимание именно на этот факт. Второе – как родители, так и школа, в рамках воспитательных мероприятий должны прививать детям навыки различения полезной информации от отрицательной информации. Необходимо и в школах обратить внимание на этот вопрос. Безусловно, детская психика – она формирующаяся. Поэтому, любая информация должна контролироваться как родителями в домашних условиях, так и в школах педагогами», – сказала Ш. Каринова.

По ее словам, с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору глобальной компетенции. Этот курс будет развивать у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, учить различать информацию, правильно подходить к ее выбору.

Ш. Каринова подчеркнула, что школы должны в рамках своих воспитательных функций обращать внимание именно на ограничения, касающиеся сериала.