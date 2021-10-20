РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние – МОН РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фильм не казахстанского производства и имеет определенные ограничения. Он предназначен для просмотра взрослыми старше 18 лет. Поэтому, в первую очередь, родители должны обращать внимание именно на этот факт. Второе – как родители, так и школа, в рамках воспитательных мероприятий должны прививать детям навыки различения полезной информации от отрицательной информации. Необходимо и в школах обратить внимание на этот вопрос. Безусловно, детская психика – она формирующаяся. Поэтому, любая информация должна контролироваться как родителями в домашних условиях, так и в школах педагогами», – сказала Ш. Каринова.

    По ее словам, с этого года во всех организациях образования внедряется курс по выбору глобальной компетенции. Этот курс будет развивать у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, учить различать информацию, правильно подходить к ее выбору.

    Ш. Каринова подчеркнула, что школы должны в рамках своих воспитательных функций обращать внимание именно на ограничения, касающиеся сериала.


    Теги:
    Кинематограф Образование МОН Главная Общество Педагоги Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!