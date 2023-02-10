Сергей Терещенко: каким был первый премьер-министр Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня стало известно, что на 72-м году жизни скончался казахстанский государственный и политический деятель, предприниматель Сергей Терещенко. Он был 14-м главой правительства Казахской ССР в 1991 году и первым премьер-министром независимого Казахстана с 1991 по 1994 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сергей Александрович родился в 1951 году в городе Лесозаводске Приморского края РСФСР. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Алма-Атинскую высшую партийную школу, Институт экономики РАН.

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Трудовую деятельность начал главным инженером колхоза им. Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области. Свою управленческую карьеру начал при Динмухамеде Кунаеве. Был первым секретарем Ленгерского райкома партии Чимкентской области, инспектором ЦК Компартии Казахстан, возглавил Чимкентский облисполком в 35 лет.

В конце 1989 года стал первым заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР, в следующем году получил должности первого заместителя председателя Верховного Совета Казахской ССР, заместителя Президента Казахской ССР, руководителя канцелярии Президента Казахской ССР.

Фото: time.kz





Около полутора лет, с мая 1990 по сентябрь 1991 года, был первым секретарем Чимкентского обкома партии, а также председателем областного совета народных депутатов.

После августовского путча 1991 года в октябре Терещенко вызвал к себе в алматинскую резиденцию Нурсултан Назарбаев и сделал предложение стать премьер-министром Казахстана.

Фото: time.kz





В электронной книге МИА «Казинформ» «100 рассказов о Независимости» Сергей Терещенко вспоминал, что, принимая предложение, сомневался в своих способностях соответствовать всем требованиям и вызовам времени. Советский Союз был на грани развала – денег в бюджете катастрофически не хватало, экономика испытывала жесточайший кризис, рвались союзные связи. Инфляция была 2400%, 2600%… Казахстан стал независимым государством в условиях экономической катастрофы, и все экономические проблемы легли на кабинет министров.

С октября 1994 года и до конца жизни Сергей Терещенко был председателем правления Международного фонда «Интеграция», который занимался научно-практическим содействием геоинтегративным процессам и равноправному вхождению Казахстана в единое экономическое, политическое и культурное пространство современного мира.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ





Также Сергей Терещенко в разные годы возглавлял общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Нурсултана Назарбаева. исполнял обязанности председателя республиканской политической партии «Отан» (ныне «AMANAT»), заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана. Был президентом Ассоциации участников страхового рынка Казахстана.

После окончания политической карьеры он ушел в бизнес. Начиная с 2012 года, ежегодно входил список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan. По данным на 2022 год, владел долями в ТОО «Ордабасы кус», ТОО «Александровский сад», ТОО «VITA Жетысу» (выращивание кормовых культур), строительном ТОО «Европолис Инвест», ТОО «Холдинг Д&T» и сети кондитерских и кофеен «Мадлен».

Фото: time.kz





Сергей Терещенко был также председателем Ассоциации предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия, учредителем Национального союза пчеловодов, почетным гражданином Алматы и Южно-Казахстанской области, почетным консулом Израиля.

Фото: time.kz









Главное фото: time.kz











