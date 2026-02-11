Сергей Пономарев: Проект новой Конституции отражает реальные ожидания общества

По словам депутата, его позиция основана на понимании актуальных общественных запросов.

— В общественной и парламентской работе постоянно сталкиваешься с тем, что люди ожидают от государства понятных правил, равного отношения и уверенности в завтрашнем дне. Эти ожидания напрямую связаны с тем, какие ценности и принципы закреплены в Основном законе, — отметил Сергей Пономарев.

Он напомнил, что Глава государства ранее подчеркивал: суть предлагаемых поправок сводится к защите прав и свобод человека и гражданина. Именно на этой логике, по его словам, построен проект новой Конституции.

— Проект Основного закона отвечает на общественный запрос, выстраивая более устойчивую и ответственную модель государственного развития. Он ориентирован на долгосрочную перспективу, в которой государство осознает свою ответственность перед будущими поколениями. Речь идет о сохранении окружающей среды, обеспечении общественной безопасности, устойчивом развитии экономики и социальной стабильности как взаимосвязанных направлениях, — отметил Сергей Пономарев.

Также он подчеркнул значимость принципа равенства всех перед законом и судом.

— Для людей это означает, что их права защищаются одинаково — независимо от социального статуса, профессии или места проживания, — сказал он.

Особое значение, по словам депутата, имеет укрепление общественного согласия и единства в многонациональном обществе, где уважение к достоинству каждого человека и равноправие являются основой стабильности и безопасности.

В целом Сергей Пономарев назвал проект новой Конституции выверенным и целостным документом, отражающим реальные ожидания общества.