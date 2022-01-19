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Сергей Цырульников: Сегодняшняя молодежь – это Казахстан завтра
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Амбассадор спорта Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников выразил поддержку инициативам Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Своим мнением многократный рекордсмен мира и Казахстана поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».
По словам С. Цырульникова, Президент страны всегда выступал с важными и правильными инициативами, которые сам спортсмен всесторонне поддерживает.
«Если говорить даже о его Послании, считаю, что оно является очень важным для формирования современного Казахстана и молодых казахстанцев. Оно направлено на развитие спорта среди молодежи и развитие сельских регионов, так как именно сельская молодежь страдает от нехватки материальной базы и внимания со стороны государства. Считаю это обращение фундаментальным, от которого будет исходить дальнейшее развитие молодежи», - поделился рекордсмен.
Амбассадор не понаслышке знает, что такое «Слышащее государство» и чувствует, что Президент страны видит его работу. Так, в 2021 году К.-Ж. Токаев поддержал один из проектов С. Цырульникова - «Битва батыров».
«Проект направлен на формирование исторических и культурных ценностей у молодежи. Это культурно-спортивное силовое шоу. Турнир стал самым популярным в РК с охватом более 5 млн человек», - пояснил С. Цырульников.
Продолжатель традиций казахских палуанов Кажымукана и Балуана Шолака считает, что в любое время нужно четко осознавать: сегодняшняя молодежь – это Казахстан завтра.
«Это основа для формирования казахстанцев с правильными взглядами. Что я понимаю под формированием современного казахстанца? Это человек, который четко знает свою историю и традиции, а также уважает свой народ», - добавил С. Цырульников.
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