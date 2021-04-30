«Сергек» оштрафовал алматинцев на семь миллиардов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семь миллиардов тенге поступило в бюджет Алматы в результате работы камер «Сергек» с января 2020 года. Количество аппарата будет увеличено до пяти тысяч в этом году. Об этом на внеочередной IV сессии маслихата города сообщил и.о. руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ернур Абжахан напомнил, что на сегодня в городе функционирует 464 АПК «Сергек» - это 2284 камер.

«В текущем году планируем увеличить до 766 комплексов. 383 комплекса - на перекрестках и 383 комплекса - на линейных участках. Это более пяти тысяч камер. Данная мера позволит улучшить дорожную и общественную безопасность. В целом проект очень важен. По итогам 2020 года снижена смертность на дорогах на 48%, ДТП - на 29%, ДТП с пострадавшими - на 30%. За 16 месяцев собрано в бюджет города уже 7 миллиардов тенге», - сказал спикер.

По его словам, система «Сергек» позволила в режиме реального времени в общем потоке транспорта устанавливать злостных нарушителей ПДД. Было выявлено 25 нарушителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 9 нарушителей с подложными государственными регистрационными номерными знаками, злостным нарушителям правил дорожного движения, в том числе имеющим три и более нарушения, выдано порядка 11 тысяч предписаний на сумму 144,6 млн тенге.

Также совместно с департаментом юстиции и госдоходов установлены лица, имеющие задолженность по налогам и уклоняющиеся от уплаты алиментов на 1,2 млрд тенге. 23 транспортных средств таких должников водворены в специализированные штрафстоянки до уплаты задолженности.

Ранее сообщалось , сколько камер «Сергек» установят в 2021 году в Алматы.

Кроме того, сооснователь проекта «Сергек» Кайрат Ахметов ответил , будут ли распознавать лица камеры «Сергек» в будущем.







